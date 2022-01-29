В Шадринске вручили награды победителям турнира "Золотая шайба"

Во Дворце культуры города Шадринска в минувшее воскресенье состоялось торжественное закрытие II турнира на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова, посвящённого памяти Героя Советского Союза Шумилова.

Юных спортсменов поприветствовала Вера Заговеньева, заместитель главы по социальным вопросам: «Дорогие ребята, каждый из вас вышел из турнира победителем, ведь вы вместе преодолевали трудности и сражались за победу. Надеюсь, что турниры «Золотая шайба» станут для вас традицией, а мы еще не раз вас будем встречать на гостеприимной шадринской земле. Удачи вам в дальнейшем, счастья и благополучия».

Вице-президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Юрий Германенко поздравил ребят с достойной игрой: «Каждый из вас проводит огромную работу во время подготовки к состязаниям, спасибо вам за любовь к хоккею. Благодаря организаторам и ледовой арене турнир прошел на достойном уровне, будем рады вас видеть на следующих соревнованиях клуба».

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что победителем турнира стала команда «Горняк» (г. Кушва). Серебро завоевала команда «Старт» (г. Ялуторовск). Третье место у шадринской команды «Технокерамика». Следующие строчки турнирной таблицы заняли команды «Луч» (г. Курган), «Мельница» (г. Шадринск) и «Притоболье» (с. Глядянское).

Лучшими игроками в этом турнире стали: Савелий Синюгин («Горняк»), Иван Михайлов («Луч»), Максим Базаров («Мельница»), Кирилл Власов («Технокерамика»), Илья Рясов («Притоболье»), Даниил Устюгов («Старт»).

Лучшим нападающим стал Григорий Еремин, а защитником Иван Дегтярев — представители команды «Горняк», лучшим вратарем — Арсений Исаев из команды «Старт», лучшим бомбардиром — Григорий Зуев, команда «Технокерамика».

Фото с сайта администрации города Шадринска.