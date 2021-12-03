В Варгашинском районе провели соревнования по пулевой стрельбе

26 ноября 2021 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Варгаши прошли лично-командные районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые памяти Героя Советского Союза Николая Ермолаева.

Соревнования, в которых приняли участие 52 стрелка из 13 команд, шли в зачёт выполнения норматива комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В первой половине дня свою подготовку показывали обучающиеся образовательных учреждений Варгашинского района, вечером - трудовые коллективы.

В командном зачёте у обучающихся победу одержали спортсмены Варгашинской средней общеобразовательной школы № 1. Второе место – Варгашинской средней общеобразовательной школы № 3, на третьем оказалась команда Варгашинской ДЮСШ. В личном зачёте отличились Юлия Подкорытова (школа № 3») и Александр Шестаков (Пичугинской основной общеобразовательной школы).

В командном зачёте среди трудовых коллективов первенствовали стрелки из Варгашинского образовательного центра. В тройку призёров вошли представители Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования и Варгашинской ДЮСШ. В личном первенстве самыми меткими оказались Инга Менщикова (Варгашинская школа № 3) и Владимир Бондарев (Варгашинская ДЮСШ).

Фото с официальной страницы управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»