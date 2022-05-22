В выходные зауральцы сыграют в волейбол, футбол и определят лучших самбистов

Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу мероприятий на выходные:

20-22 мая , 10.00, город Курган. Дворец спорта «Трудовые резервы». Финальные соревнования по волейболу в зачет XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос».

20-21 мая, 11.00, город Курган. Стадион «Центральный». Чемпионат Курганской области по спорту глухих (легкая атлетика).

20-21 мая, 11.00, город Курган. Зал единоборств «Зауралец». Областные соревнования по самбо среди юношей и девушек 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 – 2011 года рождения.

21 мая, 08.00, город Курган. Озеро Орлово. Чемпионат Курганской области по ловле спиннингом с берега.

21 мая, 10.00, город Куртамыш. Стадион. Зональные соревнования по городошному спорту в зачет XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос».

21- 22 мая, 10.00, поселок Каргаполье. Стадион. Зональные соревнования по футболу в зачет XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос».

21 мая, 11.00, город Курган, парк «Молодежный». Соревнования по баскетболу 3х3 в зачет универсиады Курганской области-2022.

21 мая, 12.00, город Курган. Лыжная база МБУ ДО «ДЮСШ № 4». Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».

21 мая, 13.00, город Далматово. Стадион «Спартак». Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

21 мая, 15.00, город Куртамыш. Стадион. Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

21 мая, 17.00, город Шадринск. Стадион «Политех». Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

21 мая, 17.00, поселок Юргамыш. Стадион. Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

22 мая, 13.00, город Петухово. Стадион. Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

22 мая, 17.00, город Макушино. Стадион. Чемпионат Курганской области по футболу. Предварительный этап. 1 тур.

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