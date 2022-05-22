В Зауралье определят самую спортивную семью

В курганском спорткомплексе имени Горбенко 27 мая состоится финальный этап областных массовых соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью», традиционно проводимых в рамках Фестиваля спорта «Папа + мама + я = спортивная семья».

Спортивный праздник, история которого началась в 2004 году, с нетерпением ожидают в городах и районах. Каждый областной фестиваль спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная Семья» - это яркое, запоминающееся событие. Для проведения мероприятия используется специализированный современный красочный инвентарь.

На всех этапах фестиваля ежегодно выступают более 200 семей. Муниципальные этапы семейных соревнований прошли уже во многих районах области, определены команды, которые представят район/городской округ на областном этапе, сообщает пресс-служба спортуправления региона.

В 2022 году участниками финальных соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью» станут около 30 самых спортивных семейных команд - победители соревнований в муниципальных районных, муниципальных и городских округах области.

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