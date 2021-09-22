Варгашинские футболисты стали серебряными призёрами чемпионата Курганской области

На протяжении четырёх лет сборная Варгашинского района участвует в областном чемпионате области по футболу среди команд высшей лиги.

В 75-ом чемпионате Курганской области варгашинская команда сыграла 14 игр, одержав 11 побед. Две игры прошли в ничью и одно поражение. За весь чемпионат в ворота соперников забито 28 голов, пропущено 11 голов и 8 игр сыграно без пропущенных голов.

15 сентября в зале ЦК «Современник» состоялась торжественная церемония чествования спортсменов. С благодарственным словом в адрес виновников торжества выступили глава Варгашинского района Валерий Яковлев и председатель Федерации по футболу Курганской области Юрий Соловадченко. Они поблагодарили ребят за достигнутые успехи, пожелали не останавливаться на достигнутом. В администрации Варгашинского района отметили, что сборная Варгашинского района по футболу впервые стала серебряным призёром Чемпионата Курганской области по футболу среди команд высшей лиги.

В свою очередь команда поблагодарила за поддержку администрацию Варгашинского района в лице главы района Валерия Яковлева и АО «Варгашинский завод ППСО» в лице генерального директора Владимира Казакова.

Тренирует команду играющий тренер Илья Ключников. Бомбардир команды Владимир Щедрин стал вторым лучшим игроком в Курганской области по системе «гол + пас», а голкипер Михаил Кудрявцев признан лучшим вратарём чемпионата.

Фото администрации Варгашинского района из группы «Вконтакте».