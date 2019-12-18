Турнир «Три богатыря» проходил на призы мастера спорта международного класса, победителя первенства СССР по тяжелой атлетике, чемпиона мира и Европы по силовому троеборью Николая Платошечкина и мастеров спорта братьев Сердюковых.

На турнире собрались 47 юношей и девушек 1998–2000 годов рождения и 2001 года рождения и моложе из Кургана, Шумихинского, Белозерского, Звериноголовского районов и гости из Обнинска Калужской области и Костаная (Республика Казахстан). Регламент соревнований традиционный: два упражнения – «рывок» и «толчок» – по три попытки.

У девушек основную массу участниц составили представительницы Казахстана. Неплохо выступили и зауральские штангистки Ангелина Печерская из Звериноголовской ДЮСШ и курганская атлетка Юлия Черепанова.

Соревнования у юношей прошли в восьми весовых категориях. В командном зачете впервые за пять лет победу одержали хозяева турнира, 2-е место у атлетов из Шумихи, 3-е – у команды города Обнинска. Победителями в своих весовых категориях стали Артем Поспелов из Белозерского района (56 кг), Иван Косцов из Звериноголовского района (62 кг).

У богатырей 1998–2000 годов рождения чемпионом турнира стал Игорь Зуев из Обнинска, второе место у курганца Антона Гофмана, третье – у Данила Матыцына (Обнинск).

Кроме традиционных грамот и медалей богатые призы для участников турнира (телевизор, пылесос и микроволновую печь) приготовил Николай Платошечкин.