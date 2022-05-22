Воспитанники курганского детского сада №111 бегают быстрее своих сверстнико

На Центральном стадионе города Кургана 18 мая прошла 27-ая легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детских садов областного центра. За победу в соревнованиях, как информирует официальный сайт администрации города Кургана, боролись команды из 47-ми дошкольных учреждений.

Командам малышей, в состав которых вошли по 10 человек, предстояло преодолеть 800-метровую дистанцию или два круга стадиона, уточнили в пресс-службе областного спортуправления. Каждый юный легкоатлет как можно быстрее должен был пробежать этап длиной 80 метров и выполнить не менее ответственное задание - передать эстафетную палочку следующему бегуну.

В 2021 году по результатам всех забегов лучшей стала команда детского сада № 111. В этом году ребята из этого детского сада вновь никому не отдали победу и поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала. Кроме того, воспитанница детского сада № 111 Мария Пермякова награждена дипломом за победу на первом этапе.

Второе место заняли малыши из детского сада № 126. Третьей оказалась команда детского сада № 124. Дипломом « За волю к победе» поощрена Елизавета Воронкова из 110-го детского сада.

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