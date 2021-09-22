Всероссийский день бега объединил почти тысячу спортсменов со всего Зауралья

И опытные легкоатлеты, и школьники, и активные горожане присоединились к спортивному празднику — дню бега «Кросс нации — 2021». Среди участников были депутаты областной и городской Дум, сотрудники органов власти, работники учреждений и предприятий города и области.

«Основная цель — это пропаганда здорового образа жизни. А без физкультуры это невозможно. У населения сейчас огромное количество запросов, но главный запрос — на здоровье. Сейчас построены новые ФОКи, большое количество стадионов, кортов, пространств для воркаутов, беговых дорожек. Депутаты за свой счёт тоже всё это стараются поддерживать, оплачивают спортивные взносы для соревнований, приобретают спортивный инвентарь», - прокомментировал председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

Он также добавил, что своим результатом по итогам кросса почти доволен. Дмитрий Владимирович вышел на старт забега на 1000 метров в составе команды облдумы и показал здесь третий результат среди мужчин, а его команда, опередив соперников из департамента гражданской защиты и природных ресурсов и департамента агропромышленного комплекса, стала победителем в третьем виде программы Спартакиады органов государственной власти Курганской области.

«Призовые места - у наших сотрудниц Думы, первое - у Евгении Володиной. Среди мужчин лучший результат показал Денис Кошкаров», - рассказал спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов.

Всего состоялось пять забегов. Первыми стартовали юноши 2002 года рождения и младше, которые преодолели дистанцию в восемь километров. Затем на беговую дорожку вышли мужчины 2001 года рождения и старше. Они пробежали 12 километров. В третьем забеге на 1000 метров приняли участие девочки и мальчики 2012 года рождения и младше. За звание победителя на дистанции в четыре километра соревновались девушки и юноши 2002 года рождения и младше.

«Я давно хотел принять участие в этих соревнованиях, так как люблю бегать. Рад, что смог одержать победу», - поделился победитель в юном забеге, житель Каргаполья Кирилл Жилин.

По итогам соревнований победителям и призёрам всех забегов вручили медали, кубки и грамоты. В рамках спортивного праздника также состоялось награждение молодых легкоатлетов золотыми знаками отличия ГТО.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.