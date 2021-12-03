Юная шахматистка из Кургана стала серебряным призером всероссийского турнир

Юная шахматистка из Кургана Алёна Волчкова заняла второе место во всероссийском турнире «Рапид Гран-При России 2021 «Кубок Югры». Талантливая курганская спортсменка учится в 7-ом классе гимназии № 32 и занимается шахматами в Детско-юношеской спортивной школе № 2.

Турнир по шахматам прошел в Ханты-Мансийске. За призовые места боролись 94 участника из Вологодской, Новосибирской, Новгородской, Свердловской, Самарской, Московской, Курганской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Забайкальского и Краснодарского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Ранее «Новый мир» сообщал, что Алена Волчкова в июле 2021 года приняла участие в серии шахматных игр под общим названием «Кубок Черного моря» и довольно успешно сыграла в турнире по классическим шахматам, а в быстрых шахматах заняла первое место среди женщин, обыграв в последнем туре международного мастера из Новосибирска Татьяну Малетину, в личной партии с конкурентом доказав свои претензии на первый приз!