Зауралец покорил Эльбрус

Представитель Курганского областного студенческого отряда Иван Семенчук покорил высочайшую вершину России и Европы - Эльбрус (высота 5 642 метра).

«Мечта подняться на Эльбрус появилась ещё в школьные годы. За четыре месяца начал готовиться, активно занимался спортом. Восхождение состоялось 18 сентября, пешком до вершины пришлось идти около 12 часов. Погода нас не баловала, шквалистый ветер и снег были до высоты 5 100 метров. А на самой вершине погода оказалась отличной. Восхождение было непростым в физическом плане. Были продолжительные переходы, постоянный набор высоты и как следствие - горная болезнь. Но благодаря нашей команде, мы вместе преодолели все испытания», - цитирует Ивана Молодёжный портал Зауралья.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.