Зауральские гонщики-трековики без награды не остались

Во второй день соревнований первого этапа Кубка России по трековым автогонкам в столице Зауралья было не менее жарко. Несмотря на приличный мороз, трибуны Курганского ипподрома совсем не пустовали.

А о том, что сражение за победу было действительно бескомпромиссным, свидетельствует то, что даже действующего регламента не хватило для окончательного определения всех призёров. И если обладатели главного трофея и второй ступеньки пьедестала почета в классе автомобилей А-1600 определились досрочно – ими стали настоящая ракета Владимир Косарев из Свердловской области и неудержимый тюменский гонщик Кирилл Распутин, то для определения бронзового призёра понадобился дополнительный перезаезд. В очной дуэли встретились набравшие равное количество очков курганец Вячеслав Летунов и пилот из Нижневартовска Роман Клюев. В остросюжетном поединке чуточку удачливее оказался представитель северного региона России. По аналогичному сценарию развивались события и в межрегиональных соревнованиях машин дивизиона «ЛАДА». Разница лишь в том, что Владимир Степанов из Пермского края и зауралец Дмитрий Нуждин уже гарантировали себе призовое место и пытались прояснить, кто будет стоять на пьедестале выше. В острейшем поединке курганский пилот финишировал чуточку раньше своего соперника и стал вторым. А безоговорочным триумфатором этого этапа оказался прекрасно проведший все свои заезды омский гонщик Сергей Елизаров. Более подробно о перипетиях борьбы читайте в ближайшем выпуске областной газеты «Новый мир».

Владимир Седанов. Фото автора.