Зауральские мотогонщики выступят на Кубке России

На шадринском стадионе «Торпедо» 29 и 30 январясостоится первый из двух этапов Кубка России по мотогонкам на льду 2022 года.

В состоязанияхпримут участие 16 основных и два запасных гонщика из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Иркутской, Курганской, Московской, Самарской и Свердловской областей.

Шадринскую «школу» ледового спидвея в основной сетке турнира представляют Артём Бурмистров, Матвей Волков и Дмитрий Солянников, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Начало соревнований в первый и второй день – в 13 часов. Заключительный этап Кубка России-2022 пройдёт в последние выходные зимы в городе Вятские Поляны Кировской области.

Добавим, что во время соревнований на шадринской площадке будет организована торговля горячими продуктами питания и напитками.

Фото с сайта администрации города Шадринска.