Зауральские журналисты провели V зимнюю Спартакиаду

Принимая эстафету от мэтра зауральской журналистики Валерия Ивановича Паниковского, сразу забегу вперед и скажу, что праздник активного отдыха и профессионального общения удался «на все пять».

«Осторожнее, друзья, теперь не спешите, постепенно восстанавливаем силы, - директор, главный редактор каргапольского телевидения Марина Шушарина на правах хозяйки соревнований заботливо встречала на финише участников лыжной эстафеты. Не всем удалось преодолеть свои этапы, что называется, на одном дыхании. Кому-то понадобилось и второе дыхание, и третье… Тут уже действовал олимпийский принцип: главное - участие.

Лыжные гонки - самый зрелищный вид юбилейной, пятой зимней Спартакиады зауральских журналистов, прошедшей 5 марта на гостеприимной каргапольской земле. Из-за жестких пандемийных ограничений в 2020 и 2021 годах соревнования не проводились, и продолжение традиций спортивно-творческих встреч журналистское сообщество восприняло с воодушевлением. На старт вышли представители районных и областных газет, сайтов, пресс-служб региональных организаций, объединённых в команды по зональному принципу. В программе состязаний кроме лыжных гонок традиционные виды - дартс, настольный теннис и шахматы.

На торжественном открытии спартакиады в недавно отремонтированном спорткомплексе «Юность» глава Каргапольского района Сергей Князев рассказал, как в районе реализуют проекты по укреплению материальной базы спортивных объектов, тепло поздравил с наступающим праздником представительниц прекрасного пола. Приветствуя участников, председатель правления Курганского Союза журналистов РФ Ирина Борисова отметила, что приятно видеть в одних рядах и ветеранов, и молодежь, кому еще только предстоит проложить свой путь в профессии.

«Спорт и журналистика тесно взаимосвязаны, – это и здоровье, и жизненный тонус, и расширение кругозора, - говорит секретарь регионального правления СЖ Татьяна Менщикова. – Наша общественная организация стояла у истоков появления спартакиад журналистов Урала, где курганская команда занимала самые высокие места. Возрождая такую форму журналистского единства на региональном уровне, рассчитывали на поддержку муниципальных властей и не ошиблись. В Каргапольском районе, с которым тесно сотрудничаем, создана прекрасная спортивная база, и гостей здесь встречают с неизменным радушием. А самая большая ценность таких встреч – активный отдых, общение с коллегами, что дорогого стоит.

Спортивные итоги спартакиады подвели вместе с итогами творческих конкурсов. Могучая сборная «Северо-Запад», объединившая коллег из Шадринска, Катайска, Далматово и Каргаполья, не оставила шансов соперникам в лыжной эстафете и в метании дротиков. Она была изобретательна и мастеровита за шахматной доской и теннисным столом, где заняла вторые места. Не первый год эта команда захватывает лидерство, что позволило организаторам передать ей переходящий Кубок на вечное хранение.

Две победы (шахматы и теннис) в активе и курганской команды, в состав которой вошли журналисты газет «Новый мир», «Курган и курганцы», лиги пресс-служб и студенты журфака КГУ. Но далеко не блестящее выступление на лыжне и в дартсе не позволили ей подняться выше второго места. Команда «Восток», представляющая коллективы Лебяжьевской и Мокроусовской редакций, награждена почетным третьим призом.

Весьма эмоциональным видом журналистской спартакиады стал забег руководителей коллективов на Кубок главы Каргапольского района. Награды за первое место среди женщин Сергей Князев вручил Людмиле Глухих (и. о. редактора Мокроусовской газеты «Восход»), за второе - Анастасии Соловьевой (редактор «Шадринского курьера») и за третье - Людмиле Зыряновой (и. о. редактора Катайской газеты «Знамя»). У мужчин не было равных руководителю Каргапольской типографии Геннадию Кожину.

Остается добавить, что спортивными состязаниями спартакиада не ограничилась, участников ждала насыщенная культурная программа - посещение ландшафтного парка, районного исторического музея, просмотр фильма о предыдущих спартакиадах, а также образовательный семинар по организации прямых телетрансляций.

А какими вкусными были пироги, которыми нас угощали хлебосольные хозяева! Просто пальчики оближешь…

«Минувший год был сложным для зауральской журналистики, что связано с реорганизацией районных СМИ, объединением их в холдинг. Необходимость сегодняшней встречи продиктовано не только пунктом плана работы общественной организации, нужно было просто встретиться, обнять друг друга, обсудить задачи, которые стоят перед редакциями. Надеюсь, что это будет активный отдых, когда есть место и спортивному азарту, и учебе. Сегодня проводим мастер-класс по освоению навыков прямых телеэфиров в Интернете, что для редакций ново. И, кроме того, подведем итоги наших творческих конкурсов «Аграрное Зауралье» и «Спортивное Зауралье», поощрим лучших журналистов, - сообщила «Новому миру» председатель правления Курганского Союза журналистов РФ Ирина Борисова.

Андрей Федоров, Николай Пушилин (фото), участники спартакиады.