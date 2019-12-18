«Золотой колос» тасует лидеров

Прошли в рамках традиционной эстафеты на призы газеты «Новый мир» 23 апреля. Команды районов определили сильнейших в эстафете и самых могучих в перетягивании каната.

Быстрые ноги шадринцев

Победителем легкоатлетической эстафеты стала команда Шадринского района. Это было очевидным с первых же секунд, шадринцы убежали вперед с солидным отрывом и соперников к себе уже не допустили. Молодую и сильную команду подготовил тренер Дмитрий Карманов.

– На первое место мы даже не надеялись, потому что все районные команды сильные и все готовились к этому старту. Результат зависел от всей команды, и мы собрались, постарались и выложились. Мы очень довольны и рады своему результату, – рассказала после финиша Елена Ощепкова, выступавшая на втором этапе за команду Шадринского района.

Драматичной стала эстафета для лидеров «Золотого колоса», команды Кетовского района. Кетовцы практически всю эстафету держались на второй позиции, но уже к концу дистанции уступили второе место набегавшей команде из Катайского района. Каргапольцы были четвертыми, команда Далматовского района заняла пятое место.

Варгашинские канатоборцы вырвали победу

На центральной площади областного центра параллельно с эстафетой силачи из районных команд устроили настоящее шоу.

Стертые руки, напряжение и слаженные командные действия, восторг болельщиков – все это перетягивание каната. Иногда победу определяли считанные сантиметры, поскольку канат просто застывал на месте.

Предварительные раунды из 21 заявленной команды определили сильнейшие. В решающий спор вступили силачи Варгашинского, Шатровского, Далматовского, Каргапольского районов.

Варгашинцы расправились с далматовцами, которые в итоге заняли третье место, а каргапольцы оттеснили команду Шатровского района (4-е место).

Как говорится, финал сильнейших и лидеров прошлых лет. В первом же раунде осечка у варгашинской команды (досадное падение участника). Но, как оказалось, это и позволило собраться.

Во втором и третьем подходе варгашинцы уверенно перетягивают канат на свою сторону.

– Победой мы довольны однозначно, рассказывает после финала капитан варгашинских канатоборцев Сергей Нестеров. – Борьба с командой из Каргаполья продолжается на протяжении четырех последних игр «Золотой колос». Дважды мы были вторыми, дважды первыми. Соперники сильные, но мы в этот раз оказались сильнее, удача была на нашей стороне. Мы готовились и поэтому достойно, я считаю, победили. Особых секретов нет, все должны полностью выкладываться от первого до последнего участника. Главное – команда должна быть дружной. Если не дружная команда, ничего не получится. Мы все друг друга знаем, кто предприниматель, кто на заводе, кто пожарный, все из разных сфер, но живем неподалеку, общаемся, и канат по-своему нас объединяет.

Смена обстановки

Команде Кетовского района, которая долгое время оставалась безо-говорочным лидером игр «Золотой колос», пришлось потесниться и расположиться на третьем месте. На первое место определилась команда Варгашинского района. На вторую позицию вышла команда Катайского района. Однако разница очков небольшая. Тем интереснее будет борьба в приближающемся уже финале.

Шаг до финала

Как раз до финала осталось провести всего один вид соревнований. Состязания по полиатлону пройдут в конце мая в рабочем поселке Варгаши. В течение двух дней команды районов ожидает напряженное пятиборье. В программе бег на 100 метров, стрельба, метание гранаты, бег на выносливость и заплыв на 100 метров в бассейне «Олимп» (Курган).

А потом командам прямая дорога на финальные старты, которые пройдут в Катайском районе 24–26 июня.