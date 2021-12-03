В Курганской облдуме одобрили проект регионального бюджета в первом чтении

Депутаты заслушали информацию областного правительства об итогах социально-экономического развития Курганской области. Отмечалось, что в регионе наблюдается положительная динамика по основным видам деятельности. Отмечен рост промышленного производства, ввода жилья и объёма строительных работ, грузооборота автотранспорта.

Уровень промышленного производства составил 104,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В агропромышленном комплексе индекс физического объёма продукции сельского хозяйства, произведенный всеми формами собственности составил, 94,5 %. В первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы, составили 12,2 млрд. рублей или 75% к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимой оценке. Среднедушевой денежный доход населения области в 1 полугодии 2021 года составил 21523 рубля. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 34449,8 рублей - 107,2% к уровню января-августа прошлого года.

В первом чтении депутаты приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В 2022 году в структуре доходов областного бюджета планируется рост собственных доходов с 42,6% до 47,5%. Собственные доходы в 2022 году прогнозируются в объеме 25 млрд 623 млн рублей. Основные параметры областного бюджета на 2022 год составят: доходы - 53 миллиарда 944 миллиона рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году, расходы - 56 миллиардов 83 миллиона рублей; дефицит 2,1 млрд рублей.

Основную часть расходов областного бюджета предполагается направить на финансирование социально-культурной сферы. На реализацию Инвестиционной программы Курганской области запланировано в 2022 г. 1213,2 млн рублей собственных средств областного бюджета, из них на выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом - 253,5 млн рублей. Объём средств федерального бюджета, направляемых на объекты капитального строительства и ремонты областной и муниципальной собственности, составит 2988,1 млн рублей. Проект бюджета сформирован на основе 34 государственных программ Курганской области. На их реализацию планируется направить 54 млрд 531,9 млн рублей, или 97,2% расходов областного бюджета. В 2022-2024 годах на реализацию национальных проектов предусмотрено 17196,1 млн. рублей, из них за счёт федерального бюджета – 15126,7 млн рублей или 88%, из областного бюджета 2069,4 млн рублей или 12%.

Фото с официального сайта Курганской областной думы