Департамент экономики администрации Кургана возглавил новый руководитель

Руководителем департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана назначен Александр Кондратов. Сегодня Глава города Кургана Елена Ситникова представила его директорам профильных департаментов и коллективу администрации города Кургана, сообщили в пресс-службе муниципальной власти.

Александр Кондратов – профессионал, грамотный специалист с большим опытом руководящей работы в сфере экономики, отмечается в сообщении

Он родился в Кургане в 1977 году. В 1999-ом окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию имени Т.С. Мальцева по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

На государственную гражданскую службу Курганской области Кондратов поступил в 2003 году. Прошел путь от главного специалиста департамента экономического развития и инвестиций до начальника отделов межрегиональных связей и областной кооперации управления внешнеэкономических отношений; развития предпринимательства управления развития рыночной инфраструктуры; начальника отдела программ и бюджетных инвестиций Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Также Александр Кондратов работал в сфере предпринимательства и в Сбербанке России. По возвращении в департамент экономического развития Курганской области занимал должность первого заместителя директора департамента, возглавлял управление стратегического планирования и прогнозирования. С 2020 года по настоящее время работал начальником управления развития рыночной инфраструктуры регионального департамента экономического развития.

За достижение особо высоких показателей в работе, добросовестный труд и высокий профессионализм Александр Кондратов награжден благодарственными письмами губернатора Курганской области, заместителя губернатора Курганской области - директора департамента экономического развития Курганской области, почетной грамотой Департамента экономического развития Курганской области, а также почетной грамотой Сбербанка России.

Фото пресс-службы администрации Кургана.