Губернатор Шумков оценил начало дорожных работ и ремонт путепровода в Кургане

Сегодня, 16 апреля, рабочий выходной губернатора Вадима Шумкова принес очередные задачи для администрации города Кургана, а именно - проработать вопрос о благоустройстве еще одной общественной территории, сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе осмотра дворов в Рябково Вадим Шумков обратил внимание, что здесь небольшие скверы и площадки. А между тем, в районе проживает порядка 50 тысяч жителей.

«В Рябково сделали улицу Карбышева, но территории, где можно гулять, как таковой нет. Проработайте вопрос, чтобы оборудовать аллею, поставить фонари, сделать площадку, где могут дети играть», - поручил глава региона представителям городской власти.

Пресс-служба подчеркивает, что за три последних года в городе созданы 52 новые площадки благоустройства (парки, скверы, общественные территории и игровые площадки).

Курган активно начинает дорожные работы. На этот год запланирован ремонт более 39 км дорог. Мощная дорожная техника на проспекте Голикова снимает старое деформированное покрытие. Уже в июле здесь положат новый асфальт. Губернатор лично оценил начало ремонта. Работы идут на улицах Родькина и Чернореченской.

Пожалуй, самое заметное событие этого строительного сезона – ремонт мостов областного центра. Заявлено 4 объекта. Губернатор с главой города Еленой Ситниковой, руководителями администрации и различных ведомств заехали на Некрасовский путепровод. Он первый из четырех зашел в ремонт. Здесь уже начаты демонтажные работы. По планам – ремонтные работы должны быть окончены к концу осени. Вадим Шумков попросил контролировать все этапы и доработать документацию на следующие мосты. Об этом он написал в своем Телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/267

От внимания губернатора не скрылись ни разлетающиеся пакеты из мусорных контейнеров во дворах по улице Чернореченской, ни сваленный горбыль у частных домов в Рябково, ни сколотые бордюры в центре. Вадим Шумков всего неделю, чтобы устранить ВСЕ замечания.

Общегородские субботники, которые запланированы на 21,22, и 23 апреля. К 1 мая в Кургане завершится месячник чистоты.

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