Губернатор Шумков посетил индустриальный парк и ТОСЭР «Варгаши»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 27 января, побывал в индустриальном парке и ТОСЭР «Варгаши». В ходе своего пребывания на производстве глава региона обсудил с резидентами перспективы развития производства, сообщает пресс-служба областного правительства.

Завод ВСП выпускает продукцию для нефтегазового комплекса России и на экспорт. Первый цех предприятие запустило на базе бывшего разрушенного завода ЖБИ, создано 36 рабочих мест. Средняя заработная плата, по словам генерального директора предприятия по развитию Николая Кочарина, составляет около 77 тысяч рублей. В предприятие инвестировано за три года почти 250 млн рублей. Более 19 млн рублей на закупку высокотехнологичного оборудования завод получил из бюджета в рамках действующих мер поддержки по лизингу. Кроме того, ООО «Завод ВСП» пользуется налоговыми и иными льготами как резидент ТОСЭР.

Сейчас завод готовится к запуску второго цеха. Предприятию остро нужны рабочие кадры, поэтом здесь готовы соискателям с обучением. Тесное сотрудничество налажено с Варгашинским образовательным центром, студенты которого проходят практику, а двое выпускников приняли решение остаться на работу. Глава региона поручил профильным ведомствам оказать помощь заводу в подборе специалистов.

Помимо льгот, на которые дает право статуса Варгашей, как ТОСЭР, резиденты получили землю под производство с готовыми сетями. Предприниматели поделились планами по созданию металлообрабатывающих предприятий, производств по выпуску продукции для строительной и иных отраслей. Например, два новых завода, расположенных в индустриальном парке готовы начать строить уже весной 2022 года. Однако Вадим Шумков считает, что после завершения второго этапа строительства индустриального парка в Варгашах, на площадях можно будет разместить от 5 до 9 производств. Строительство очистных сооружений в Варгашах позволит завести в парк точку присоединения к системе канализации дополнительно к существующим инженерным сетям.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил племенной завод «Махалов». Глава региона предложил местному предпринимателю воспользоваться мерами поддержки по оборудованию и приобретению племенного поголовья.

Отметим, что развитие существующих производств и строительство новых предприятий в Варгашинском районе, как и в других муниципалитетах региона идёт в комплексе с развитием инфраструктуры, социальной сферы. Так, в этом году в посёлке Варгаши могут привести в порядок библиотеку, школу искусств, продолжить ремонт дорог, больницы и Варгашинского образовательного центра.

Фото пресс-службы губернатора.