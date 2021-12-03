Курганским сектантам вынесли предостережение

Управление Федеральной службы безопасности России по Курганской области совместно с подразделениями УМВД и Росгвардии провело оперативно-разыскные мероприятия в домах и помещениях 14-ти функционеров местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и ликвидирована решением Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017 года).

В результате обследования было изъято 116 электронных носителей, содержащих материалы экстремистского характера, 69 экземпляров религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России.

На основании материалов УФСБ прокуратура объявила троим приверженцам идеологии религиозной организации «Свидетели Иеговы» официальные предостережения о недопустимости нарушения закона.

Данная мера является профилактической и не влечет карательных санкций, однако является обязательной для исполнения. В случае невыполнения требований лица могут быть привлечены к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.

Фото УФСБ России по Курганской области.