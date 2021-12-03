Первым заместителем директора департамента здравоохранения назначен Назар Шевченко

Первым заместителем директора департамента здравоохранения региона назначен Назар Шевченко. Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, Назар Викторович имеет богатый опыт работы, в том числе организационной.

До переезда в Курган работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 2020 году принимал участие в оказании медицинской помощи сводным медицинским отрядом Минобороны РФ, который работал в Курганской области. Внёс вклад в организацию работы по оказанию помощи больным COVID-19 в медучреждениях региона.

Напомним, с 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сигидаев.

Елена Островских, которая до назначения врио директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева исполняла обязанности руководителя ведомства, остается в должности заместителя директора департамента. Именно в этой должности она работала до того, как на неё временно были возложены обязанности директора департамента.