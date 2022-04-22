Полпред Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию

На штабе обсуждались вопросы реализации национальных и федеральных проектов, по которым идёт строительство школ, детских садов, объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Особое внимание на совещании уделили реализации проектов с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов и Фонда национального благосостояния.

«Несмотря на санкционное давление, регионы России наращивают темп модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов нового инфраструктурного меню. Этот эффективный инструмент, который ускорит решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и поможет создать комфортные условия для жизни», – считает полпред.

В Уральском федеральном округе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов в работе находится 31 проект. Средства Фонда национального благосостояния предусмотрены для реализации 25 крупных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

По информации полпредства УрФО.

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