С 15 апреля в Курганской области устанавливается особый противопожарный режим

В связи с повышением пожарной опасности сегодня, 14 апреля, постановлением правительства Курганской области принято решение об установлении с 15 апреля особого противопожарного режима на всей территории региона.

На период действия особого противопожарного режима запрещается: сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки; разводить костры и проводить пожароопасные работы; использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах.

При объявлении штормового предупреждения в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды будет введен запрет на топку печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств.

Кроме того, решением департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области будет установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств; в целях обеспечения пожарной безопасности введено ограничение на проведение в лесах определенных видов работ.

Также жителям рекомендовано ограничить посещение водных объектов в целях любительского рыболовства.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Если вследствие пожара наступят тяжкие последствия для здоровья или гибель человека, а также будет уничтожено или повреждено чужое имущество на сумму более 250 тысяч рублей, виновник привлекается к уголовной ответственности.

В Курганской области выявляют виновников пожаров.Так, по данным главного управления МЧС России по Курганской области 13 апреля в результате грубого нарушения требований пожарной безопасности произошел крупный ландшафтный пожар в селе Сетовное Макушинского муниципального округа. Со слов очевидцев, очаг пожара образовался возле здания котельной после взятия ковшом горячей золы из насыпи. При сильных порывах ветра огонь быстро распространился по сухой растительности и достиг двух нежилых строений. Причина пожара - некачественное пролитие водой выгребаемой золы из топки котла. В отношении работника котельной составлен административный протокол о привлечении его к административной ответственности за нарушение п 81. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Только благодаря действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России и муниципальной пожарной охраны удалось избежать распространения огня на жилые строения и не допустить наступления тяжких последствий.

#курганскаяобласть #противопожарныйрежим

Фото Николая Пушилина.