В 2022 году в УрФО благоустроят 371 общественную территорию

В пятницу, 15 апреля, по всей стране стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. До 30 мая жители регионов России смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, нужно построить или обновить

Проект «Формирование комфортной городской среды» - часть национального проекта «Жилье и городская среда».

«Национальный проект нацелен не только на активизацию жилищного строительства, но и на создание комфортного для проживания пространства. Благодаря проекту в наших городах появляется много современных объектов: детские площадки, набережные, скверы, места для активного отдыха и занятий спортом. Они создают атмосферу городов и малых поселений и дарят их жителям позитивные эмоции», - отметил полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и призвал жителей УрФО принять участие в онлайн-голосовании.

Масштабы реализации проекта свидетельствуют об его успешности. С 2017 года, с момента запуска, в регионах Уральского федерального округа благоустроено свыше 6 300 общественных и дворовых пространств. В 2022 году планируется привести в порядок или построить заново 371 территорию: их определили жители.

Сейчас, в ходе онлайн-голосования, будут определяться объекты благоустройства 2023 года. На выбор представлены территории в городах с населением более 20 тысяч человек. Необходимо выбрать одну территорию для благоустройства или один дизайн-проект.

Голосование проходит на сайте za.gorodsreda.ru

Также сделать свой выбор можно при помощи волонтёров. Узнать их легко по фирменной символике проекта. В голосовании могут принять участие жители в возрасте от 14 лет.

Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным перечня, который опубликован на официальном сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в Курганской области могут благоустроить 27 общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий города Кургана на 2022 год:

1. Территория, прилегающая к реке Черной в мкр. Заозерный;

2. Парк в 4 мкр. Заозерного;

3. Сквер по ул. К.Мяготина между домами No 91-97А;

4. Общественная территория в мкр. Глинки (в районе ул. Айриха);

5. Сквер около многоквартирного дома No 52 по ул. Станционной;

6. Участок набережной в мкр. энергетики (от стадиона «Синтез» до

«Царева городища»;

7. Участок набережной на бульваре Солнечный от МКД No15, к.6 до

стадиона «Синтез»;

8. Общественная территория между домами No 12 и 13 по

ул. Криволапова;

9. Участок набережной реки Тобол в Западном микрорайоне (в

районе ул. Свердлова);

10. Общественная территория у дома No 92 по ул. Куйбышева;

11. Общественная территория между домами No 4 и 8 по ул. Зеленой;

12. Общественная территория около пересечения улиц К.Мяготина,

Р.Зорге;

13. Общественная территория у дома No 131 по ул. К.Мяготина;

14. Общественная территория у дома No 41 по ул. Савельева;

15. Пешеходная зона по четной стороне по ул. Гагарина;

16. Общественная территория около многоквартирных домов

No 20,22,24 по ул. Станционной;

17. Старообрядческий сквер;

18. Общественная территория у дома No 71 по пр. Конституции;

19. Общественная территория около дома No 122 по ул. Куйбышева;

20. Общественная территория около МКД No 61 по пр. Конституции;

21. Благоустройство набережной и зоны отдыха в районе

территории, прилегающей к месту отдыха и купания по ул. Гоголя в г. Кургане, устройство освещения.

Благоустройство общественных территорий города Шадринска на 2022 год:

1. Пешеходная аллея по ул. Свердлова от ул. Гагарина до

ул. Орджоникидзе;

2. Парк в районе ДК Нового поселка, в г. Шадринске;

3. Ремонт ограждения и устройство входной группы в сквере

Воинской славы в границах улиц: Гагарина-Ленина-К.Либкнехта-

Михайловская;

4. Сквер в районе дома No71 по ул. Треугольник депо;

5. Пешеходная дорожка и пешеходный мостик через р. Канаши в

районе ул. Пугачева;

6. Минеральный источник.

#формирование #комфортная #городская #среда

По информации полпредства УрФО и департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области.