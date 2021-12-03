В администрации Кургана уволилась директор департамента Ульяна Иванова

Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана Ульяна Иванова уволилась с муниципальной службы 26 ноября 2021 года по собственному желанию, сообщает официальная страница городской администрации в социальной сети «Вконтакте».

В сообщении говорится, что обязанности директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет Анна Бунина, которая являлась действующим заместителем директора ДЭРПиТ.

Ульяна Сергеевна Иванова пришла в администрацию города Кургана в феврале 2020 года. Она работала в должности заместителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана, начальника управления инвестиционной политики, а с сентября 2020 года возглавила ДЭРПиТ, проработав руководителем чуть более года.