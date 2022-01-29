В четыре медучреждения Курганской области поступят цифровые рентгеновские комплексы

Четыре медучреждения Курганской области получат в этом году современные цифровые рентгеновские комплексы, которые позволят улучшить качество обследования и снизить лучевую нагрузку и на пациента, и на врача, а также передавать результат для анализа снимка в цифровом виде.

Новые рентгены планируют закупить для Половинской, Альменевской, Лебяжьевской центральных районных больниц и поликлиники №1 города Кургана, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

В поликлинику №1 планируется приобрести цифровой маммографический комплекс.

По информации профильного департамента, на закупку высокотехнологичного оборудования выделено 85 млн рублей. Подготовлены необходимые документы для проведения конкурсных процедур.

В медицинском ведомстве напомнили, что в 2020 году в рамках программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение» для учреждений здравоохранения региона приобрели 156 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 581 млн руб. В том числе больницы получили 2 компьютерных томографа, 20 флюорографов, 3 рентгена и 5 маммографов.