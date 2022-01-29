В Кургане на 2022 год запланирован ремонт трёх мостов

В этом году в Кургане планируют провести ремонт важнейших мостов и путепроводов, которые ждали реконструкции много лет. В их числе и Кировский мост, на который выезжал накануне губернатор Вадим Шумков. В выезде участвовали директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова и глава Кургана Елена Ситникова.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, мост через реку Тобол по ул. Кирова был построен в далеком 1994 году. За 27 лет эксплуатации ремонт потребовался опорам и самому полотну да и другим конструктивным элементам. Губернатор отметил, что при ремонте должно быть уделено внимание в том числе и удобству пешеходов, а также внешнему виду моста. Работы могут начать в этом году.

К концу года подрядная организация должна отремонтировать опоры, пролёты, сопряжения, укрепить конусы и лестничные сходы, уложить новый асфальт на Некрасовоском мосту. Планируется, что работы стартуют в марте. Также в этом году предполагается ремонт Чеховского путепровода в Кургане и двух мостов в Шадринске.

Между тем, по заявке правительства Курганской области в Министерстве транспорта РФ регион получит в 2022-2024 годы 4 млрд рублей на ремонты мостов и путепроводов. Уточняется, что перечень объектов формируется исключительно с учётом подтверждённого федерального финансирования. Планируется, что в него войдут не только объекты Кургана и Шадринска, но и районов, и округов.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.