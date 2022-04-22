В Кургане вандалы повредили гирлянды на деревьях на набережной

На участке набережной от ул. Володарского до ул. Ленина неизвестные повредили гирлянды на деревьях и испортили семь тротуарных светодиодных светильников. Три из них украдены, а четыре разбиты. По факту вандализма Администрацией города Кургана написаны заявления в полицию, расследованием занимаются правоохранительные органы.

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов обратился с призывом оберегать то, что сделано другими людьми: «Давайте вместе по-хозяйски беречь и сохранять наше имущество. Всё, что делается в городе, делается для нас и для наших детей».

Напомним, что за три последних года в городе создано 52 объекта благоустройства. Это наши с вами скверы, парки, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Проведена комплексная реконструкция ЦПКиО и городского сада, обновлен детский парк, городской пляж. Построено и реконструировано почти 5 км набережной, которая сразу стала местом притяжения и для горожан и для гостей города.

Для того чтобы наш город был красивым и уютным прилагаются значительные усилия и тратятся большие деньги. Но никакие усилия не дадут плоды, если мы будем попустительствовать подобным фактам.

«Если вам, что-либо известно о людях, совершивших столь гнусный поступок, сообщите в правоохранительные органы. Вандалы должны быть наказаны», - считают в администрации Кургана.