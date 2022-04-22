В Курганской области нарушителей особого противопожарного режима выявляют и на земле, и с воздуха

В связи с осложнением пожароопасный обстановки зауральские сотрудники МЧС России переведены на усиленный вариант несения службы и ведут не только ежедневную работу по ликвидации пожаров, но и выявлению нарушителей особого противопожарного режима с земли и с воздуха по всей территории региона. В зоне особого внимания дачные садоводческие и огороднические кооперативы, частный сектор. Несмотря на категорический запрет с 15 апреля использования открытого огня, граждане продолжают разводить костры, жечь сухую траву и мусор. В ходе рейдов сотрудниками государственного пожарного надзора такие нарушители выявлены в СНТ «Радуга» Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ «Сельхозтехника» в Кургане. По каждому выявленному факту граждан привлекают к административной ответственности. В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС России по Курганской области уже выявлено 8 виновников ландшафтных пожаров в с.Глядянское Притобольного района, в селах Закомалдино Куртамышского муниципального округа, Целинное, Кетово, Бараба Кетовского района, Каменное Шумихинского муниципального округа, в СНТ «Восход» в Кургане и деревне Карандашево.

За уничтожение и повреждение имущества по неосторожности в Петухово произошедшего в результате ландшафтного пожара возбуждено 1 уголовное дело.

В региональном управлении МЧС призвали население к соблюдению требований пожарной безопасности и напоминаем, что за их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Российской Федерации.

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