В Курганской области пройдут приёмы главы региона, депутатов и сенаторов

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону подняла проблему газификации земельного участка. «Газификация очень дорогостоящая и многие многодетные семьи, построив дома, не имеют возможности туда въехать, так как дома неотапливаемые», — отметила она. Дмитрий Медведев напомнил, что Госдума по предложению «Единой России» приняла закон о социальной газификации. «Задача — довести газ до каждого участка бесплатно. Я дам поручение нашей партийной организации в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к вашему участку и ко всем соседним участкам, потому что это должно делаться на коллективной основе», — сказал он.

С просьбой о законодательном регулировании служб примирения в школах выступила председатель родительского комитета 5 класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова. По ее словам, взрослые часто недооценивают как последствия школьных конфликтов, так и важность своего участия в их разрешении. Дмитрий Медведев считает, что в этом процессе должны участвовать учителя и родители и необходимость регламентации работы таких служб назрела давно.

Руководитель общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курганской области Александр Сапожников:

«В первую неделю на вопросы жителей ответят депутаты фракции «Единая Россия» в Курганской областной и городской Думах, представители органов исполнительной власти. Мы также выделили отдельные дни по вопросам ЖКХ, социально-значимым темам. По самой востребованной и актуальной на сегодняшний день теме медицины приёмы проведёт новый руководящий состав департамента здравоохранения. Традиционно особое внимание

мы уделяем юридическим вопросам, поскольку у граждан не всегда есть возможность получить профессиональную консультацию в тех или иных случаях. Хотелось бы отметить, наши общественные приёмные открыты в каждом районе Курганской области, а это значит, что у зауральцев будет возможность задать свои вопросы по месту проживания».

Напомним, «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.