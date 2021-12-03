В правительстве Курганской области новое назначение

Гульжан Фахрутдинова назначена директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области. С 2019 года она исполняла обязанности руководителя ведомства.

Гульжан Сапабековна Фахрутдинова окончила Курганский государственный университет. Трудовой путь начинала в качестве учителя информатики в средней общеобразовательной школе № 56 города Кургана. С 2018-го по 2019 год занимала пост заместителя директора по информационным и образовательным технологиям ГБОУ СПО «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова».

В 2018 году Гульжан Сапабековна стала одним из финалистов конкурса управленцев «Лидеры Зауралья». На должность временно исполняющей обязанности директора департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области была назначена из состава губернаторского резерва.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.