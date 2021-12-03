В Шатрово прошла инаугурация главы муниципального округа

Торжественная церемония вступления в должность главы Шатровского муниципального округа Леонида Рассохина состоялась 30 ноября.

Нового главу поздравили заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин, исполняющий обязанности председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Сергей Князев, руководители федеральных, областных, районных ведомств, представители политических и общественных объединений.

«Высокий профессионализм, принципиальность, готовность и умение выстраивать конструктивный диалог. Это те качества, которые всегда помогали Вам в жизни, Вас знают как грамотного руководителя, человека неравнодушного и ответственного. Впереди большая и серьезная работа. В самое ближайшее время предстоит реализовывать новые полномочия в сфере бюджетной политики и благоустройства территорий, принимать меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности и повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета», - сообщил Леониду Рассохину Владимир Сажин.

Первый заместитель председателя областной Думы выразил убеждение, что Леонид Рассохин сможет оправдать надежды земляков, приложит все силы для поднятия авторитета местного самоуправления, сделав округ комфортным и динамично развивающимся муниципальным образованием, а его жителей - уверенными в завтрашнем дне.

Избрание главы Шатровского муниципального округа состоялось на конкурсной основе 23 ноября на расширенном заседании думы. Тайным голосованием депутаты из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов единогласно избрали Леонида Рассохина, уточняет пресс-служба областной Думы.