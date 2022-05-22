В Звериноголовском округе план по севу зерновых и зернобобовых выполнен на 16%

В Звериноголовском муниципальном округе директор департамента АПК Павел Кощеев 16 мая побывал с рабочим визитом в Звериноголовском муниципальном округе.

Руководитель департамента посетил два крестьянско-фермерских хозяйства - Павла Птицына и Сергея Иванова.

Яровой сев в этом году в Звериноголовском округе планируется провести на площади 40,8 тыс. га. На сегодняшний день засеяна четверть – чуть более 10 тысяч га. План по севу зерновых и зернобобовых выполнен на 16%, засеяно 5,3 тысячи га из 33 тыс. гектаров.

На 85% выполнен плановый показатель по севу технических культур: засеяно 3,7 тыс. га из 4,3 тыс. га. Наполовину исполнен плановый показатель по посеву кормовых культур — засеяно 900 га. По картофелю и овощам показатели составляют 48% и 61% соответственно.

По области на 16 мая яровой сев проведен на площади 369 тыс. га, что составляет 29% от плана. Наибольшая площадь — 43,5 тысячи га засеяна в Целинном округе.

Зерновых и зернобобовых посеяно 217 тыс. га, это 22% от запланированного. Лидером выступает Шадринский округ, где засеяно свыше 25 тыс. га.

Технические культуры высеяны на площади 131,5 тыс. гектаров — 59% от намеченного. План по посеву картофеля и овощей выполнен на 45% и 19% соответственно.

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.