Вадим Шумков обсудил с представителями бизнеса планы на 2022 год

За 11 месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 105,2%. Рост заработной платы в среднем по экономике – 107%, а в промышленности по итогам года этот показатель равен 112%. В МСП с учётом самозанятых и промышленных производств создано 14,5 тыс. рабочих мест. Результаты прошлого года и планы на 2022 год по развитию экономики, мерам поддержки губернатор Вадим Шумков обсудил с руководителями крупных предприятий и представителями малого и среднего бизнеса. Встреча прошла 21 января в формате ВКС. Участие в ней приняли заместители губернатора и руководители профильных органов власти.

Открывая встречу, Вадим Шумков поблагодарил представителей бизнеса за работу по реализации инвестиционных проектов, которые позволяют создавать новые рабочие места для жителей региона, индексацию заработной платы сотрудников предприятий и благотворительную деятельность – помощь в ремонте социальных объектов, благоустройстве, поддержку семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона сообщил, что правительство области продолжит поддерживать развитие бизнеса и за счёт ресурсов областного бюджета и за счет привлечения федерального финансирования. Так, например в регионе создается сеть из 9 индустриальных парка, три из них уже запущены, четвертый – «Курганэнергомаш» планируется к запуску в первом квартале 2022 года, также в этом году готовится к запуску индустриальный парк ОАО «ШААЗ» в Шадринске. В 2022 году начнутся работы по строительству ещё трёх индустриальных парков в Катайске, Далматово и Кургане с общим объемом государственной поддержки более 1 млрд рублей. А значит, еще больше предпринимателей получат возможность в короткие сроки на готовых площадках и выгодных условиях развернуть новые производства с новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями в бюджет. Более 660 млн рублей без учета программы развития АПК могут направить на поддержку промышленных предприятий и МСП по приобретению нового оборудования.

В сфере АПК продолжат политику грантовой поддержки проектов по различным направлениям. В прошлом году ее получили несколько сотен предприятий и проектов. Так, 50 фермеров и КФХ смогли начать или расширить свое дело благодаря поддержке в 240 млн рублей. За последние три года смогли вернуть в оборот более 100 000 гектаров сельхоз земель, а рост поголовья крупного рогатого скота мясного направления в регионе за 3 года составил 143%.

Представители бизнеса смогли поделиться своими планами. ООО «Завод «БУК» планирует в два раза увеличить объемы производства и создать 50 новых рабочих мест дополнительно к 50 уже созданным в 2021 году. Предприниматель Ярославцев рассказал о планах по строительству новой фермы на 320 голов КРС.

По информации прессс-службы губернатора.