Вадим Шумков поставил задачи по развитию придорожного сервиса в Лебяжье

Новый придорожный комплекс «Мельница», который открылся в конце прошлого года в Лебяжьевском муниципальном округе на 340 километре федеральной трассы «Иртыш», продолжает развиваться. Планы и перспективы с предпринимателем Сергеем Мельниковым губернатор Вадим Шумков обсудил в ходе рабочего выезда 26 января, сообщает пресс-служба главы региона.

Старт проекту был дан два года назад. На месте недостроенного здания появилось уютное кафе с удобной стоянкой для легковых и грузовых автомобилей. В кафе было вложено 15 миллионов рублей. Благодаря проекту создано 11 новых рабочих мест для жителей Лебяжьевского МО. По итогам 2021 года проект победил в конкурсе на грант губернатора, став лучшим бизнес-проектом в сфере придорожного сервиса.

Хозяин предприятия ООО «Мельба» на достигнутом останавливаться не собирается. Сергей Мельников рассказал Вадиму Шумкову о планах по строительству гостиницы-глемпинга на 30 мест, бытового корпуса с прачечной, душевыми и баней, а также туристического пространства для отдыха с контактным зоопарком, чтобы автолюбители и туристы могли не только вкусно пообедать, но и полноценно отдохнуть.

Глава региона поручил заместителю по экономической политике Владимиру Архипову и директору департамента экономического развития Владимиру Ковалеву проработать вопросы по предоставлению мер поддержки. В частности - микрозайма под 0,1% годовых до 5 млн рублей, субсидии на первый взнос на оборудование по договору лизинга, гранта на реализацию проекта в сфере туризма.

Однако глава Лебяжьевского муниципального округа Барч сообщил, что совместно с предпринимателем рассматривается реализация ещё одного проекта - строительства в Лебяжье пекарни. По словам Сергея Мельникова, новые проекты позволят создать ещё около 10 рабочих мест. Вадим Шумков поставил задачу рассмотреть возможные варианты поддержки.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.