Вадим Шумков поставил задачи по ремонту дорог и социальных объектов в Куртамышском округе

На ремонт дорог Куртамышского муниципального округа по решению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году направят 40 млн рублей. Продолжение работ по приведению в порядок инфраструктурных и социальных объектов округа глава региона обсудил со своими заместителями, руководителями профильных органов власти и главой округа Андреем Гвоздевым в рамках рабочего выезда 13 мая.

Напомним, что ранее в Куртамыше были отремонтированы 7 участков дорог на различных улицах города, заменена часть остановочных комплексов, благоустроены дворы многоквартирных домов по улице Школьной. Расширено уличное освещение. Самый значимый дорожный объект, отремонтированный в последние годы, – трасса Куртамыш – Курган и Куртамыш – Целинное.

Продолжаются и работы по благоустройству. Подрядчик приступил к обустройству зоны для отдыха и занятий спортом – парка «Пчёлкина горка». Благодаря победе в конкурсе Минстроя по созданию комфортной среды в малых городах на реализацию проекта привлекли гран в 50 млн рублей.

Зимой тут будет небольшой подъёмник, прокат спортинвентаря и спуски. Летом оборудуют велодорожки, ландшафтный амфитеатр, можно будет устраивать концерты, танцы и даже гонки или скачки. Также здесь появятся кафе с витражными стёклами, смотровая площадка, дизайнерские лавочки.

Также в планах ремонт памятников, в том числе на площади Революции приведут в порядок памятник павшим в годы гражданской войны. Рядом с ним появится уютная зона отдыха с малыми архитектурными формами, лавочками, тротуаром, стоянкой для транспорта.

Ранее в Куртамыше уже благоустроили две зоны отдыха - Петуховское озерко и парк «Город радости».

Кроме того, в этом году в Куртамышской ЦРБ отремонтируют взрослую поликлинику. В планах на 2022 год также установка модульной врачебной амбулатории в Камагане.

В ЦРБ уже капитально отремонтировали фасады и детскую поликлинику. Больница получила и дорогостоящее оборудование. За последние три года установили новые рентген, цифровой флюорограф, маммограф, две стоматологических установки, инсуфлятор (электронный прибор, используемый при проведении операций). В 2021 году автопарк ЦРБ пополнился двумя новыми машинами скорой и тремя неотложной помощи. В селе Верхнее установили новый модульный ФАП, в селе Белоногово капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. За три года получили три мобильных ФАПа, которые позволяют обслуживать жителей небольших деревень и сёл.

Глава региона поручил проработать вопросы по продолжению обновления ЦРБ, замене окон в стационаре и его ремонту на следующий год. Также Вадим Шумков во время посещения больницы пообщался с горожанами и поставил задачу подготовить предложения по улучшению качества водоснабжения города.

Масштабные ремонты продолжаются и в сфере образования. Губернатор Вадим Шумков 13 мая выехал на два объекта, которым предстоит масштабное обновление.

Капитальный ремонт стартовал в Куртамышской средней школе №1. На него выделено 70 млн рублей. За два года здание его обновят и внутри, и снаружи. Подрядчик приступил к демонтажу внутри школы и работам по фасаду.

Поэтапно приводят в порядок и Губернаторскую Куртамышскую кадетскую школу-интернат.

«В этом году 70 млн рублей направлено на комплексный ремонт другой школы и 55 млн на завершение ремонта кадетской школы. Там мы ранее сделали общежитие, плац, фасады. Этим годом делаем внутренний ремонт учебного корпуса. Ребяткам будет уютно и комфортно», - написал глава региона в своём телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/480

В кадетской школе-интернате Вадим Шумков встретился с участниками слёта «Юные друзья пограничников» и ответил на вопросы ребят.

В прошлом году в Куртамыше капитально отремонтировали Куртамышскую среднюю школу №2. На это направили более 60 миллионов рублей. Также в Куртамышском округе отремонтировали Закомалдинскую школу, крышу в Камаганской школе, обновили 4 детсада.

К началу нового отопительного сезона Куртамыш могут подключить к природному газу.

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.

#курганскаяобласть #куртамышскийрайон #губернатор #вадимшумков

-