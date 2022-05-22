Вадим Шумков проконтролировал строительство очистных сооружений в Варгашах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в рамках рабочего выезда в Варгашинский район 16 мая проконтролировал ход строительства канализационных очистных сооружений в Варгашах. Необходимый посёлку для дальнейшего развития экономики и жилищного строительства инфраструктурный объект по поручению главы региона начали строить в 2021 году.

Очистные сооружения рассчитаны на 800 куб. м в сутки. Глава региона напомнил руководству подрядной организации ООО «Сити Билдинг» об ответственности за невыполнение работ в обозначенные контрактом сроки.

«Следующим этапом будет обустроен автослив и пройдет подключение к объектам индустриального парка. Государство выделяет на этот проект порядка 300 млн рублей», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Также глава региона с подчиненными и главой Варгашинского района обсудили планы по строительству и ремонту дорог и благоустройству.

В этом году в районе приведут в порядок еще 5 км дорожной сети и три дворовых территории в районном центре Варгаши на 50,5 млн руб. В поселке отремонтируют участки дорог по ул. Кирова (от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова) и ул. Первомайская, а также дворы многоквартирных домов №81, №85-87-89, №198 по ул. Социалистическая.

За последние три года в районе обновили более 23 км дорог и 5800 м тротуаров. Дорожную сеть приводят в порядок не только в райцентре, но и сёлах Терпугово, Яблочное, Верхнесуерское, Мостовское, Пичугино, Лихачи, Барашково, Варгаши. Капитально отремонтирован мост через ручей Межевой в деревне Плотниково Шастовского сельсовета, участок региональной дороги «Варгаши - Мостовое - Крутихинское».Выполнен ремонт уличного освещения на шести улицах поселка Варгаши. Благоустроены мемориал воинам-варгашинцам, погибшим в годы Великой отечественной войны в пос. Варгаши и парка «Победы» в с. Мостовское, 16 дворовых территорий, обустроен парк отдыха в поселке Варгаши.

«Варгаши в части инфраструктуры за последние три года развивается очень быстро. Приводятся в порядок все основные дороги опорной сети. Строим тротуары. На эти цели ежегодно направляется от 50 до 70 млн рублей.

В этом году асфальтируем две улицы и ставим освещение. В центре возник новый симпатичный благоустроенный парк.

А сейчас рядом с посёлком уже идёт строительство очистных сооружений. Следующим этапом будет обустроен автослив и пройдет подключение к объектам индустриального парка. Государство выделяет на этот проект порядка 300 млн рублей. - отметил в своем телеграм-канале губернатор.