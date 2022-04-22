Владимир Якушев и Вадим Шумков оценили ремонт здания поликлиники в Шадринске

Полномочный представитель Президента России и губернатор Курганской области оценили ремонт здания поликлиники Шадринска.

Для того, чтобы жители города могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях с 2019 года в здании по ул. Михайловская, 64 прошли масштабные ремонтные работы. Отметим, что с момента постройки почти за 60 лет здание ни разу капитально не ремонтировалось.

Отремонтированы крыша здания и козырек, выполнен ремонт коридоров и лестничных маршей, заменены окна и двери, отремонтирована входная группа. Сумма вложений составила 14,7 млн рублей.

За три года на масштабную модернизацию медицинских организаций Шадринского района и города было потрачено около 360 млн рублей.

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По инофрмации пресс-службы губернатора Курганской области.