Владимир Якушев: «Мы, безусловно, справимся с пандемией»

Сегодня полномочный представитель Президента России Владимир Якушев принял участие в семинаре-совещании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Здравоохранение»

В ходе мероприятия участники заслушали доклад об опыте работы зарубежных стран в борьбе с Covid-19 и развитии систем мирового и национального здравоохранения.

По данным международных экспертов, потенциал повышения эффективности систем здравоохранения в разных странах мира достигает 22%. Огромную роль в этом играет влияние цифровых, аналитических и информационных технологий. Комментируя прошедшее совещание, Владимир Якушев отметил, что отрасль будет меняться, произойдет дальнейшее укрепление материальной базы медицинских учреждений.

«Я уверен, что потенциал у нашей системы здравоохранения гораздо больше 22% - пандемия вскрыла множество узких мест в нашей системе заботы о здоровье граждан, и мы эти изъяны исправляем в режиме реального времени», - прокомментировал прошедший семинар Владимир Якушев.

Полпред также обратил особое внимание на вопросы профильного медицинского образования, без которого невозможна масштабная модернизация системы здравоохранения: «Нам требуется существенно повысить качество медицинского образования. Выпускники профильных вузов должны не только получить качественные и современные знания, но и иметь возможность практиковаться в медицинских центрах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, под руководством ведущих специалистов. Наконец, должна заработать эффективная система постоянной переподготовки медицинских работников».

В качестве примеров на совещании эксперты привели лучшие международные практики стран, где уже сегодня идет подготовка будущих онкологов с учетом возможностей искусственного интеллекта. Также в ряде стран удалось повысить эффективность подбора медицинских кадров за счёт гибких механизмов для обучения среднего медицинского персонала.

Владимир Якушев подчеркнул, что в вопросе профильного медицинского образования нельзя забывать и об условиях, в которых живут и обучаются студенты-медики. Требуется строительство современных универсальных кампусов, как это уже делают федеральные университеты. Например, в Правительстве России предусмотрено финансирование из федерального бюджета на проектирование и строительство медицинского кластера в районе Академический в Екатеринбурге, в который будут входить в том числе и новое здание Уральского государственного медицинского университета и студенческих кампусов.

Полпред в очередной раз обратил внимание на важность профилактики заболеваний и ведение здорового образа жизни: «Мы, безусловно, справимся с пандемией. Но никто не спрогнозирует, с какими еще вызовами может столкнуться человечество. Поэтому каждый из нас должен понимать, что сохранение здоровья, повышение иммунитета – в первую очередь задача самого человека. Здоровый образ жизни, спорт, отказ от вредных привычек – это элементарная основа качества нашей жизни, и никакие лекарства не смогут их заменить».

По информации пресс-службы полпредства УрФО.