Владимир Якушев назвал Курганскую область лидером по созданию индустриальных парков

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Курганскую область осмотрел площадку Шадринского индустриального парка

Полпред отметил, что формат индустриальных парков в Зауралье хорошо себя зарекомендовал. Открытые ранее площадки наполняются резидентами, большинство из которых ориентированы на производство импортозамещающей продукции. В Курганской области наработан большой опыт, производственный сектор обладает нужными компетенциями. Есть региональная и федеральная поддержка, заинтересованность органов власти Курганской области в развитии индустриального направления. Такой комплексный подход к развитию индустриальных парков - залог их успешного функционирования.

«Плюсы от появления индустриальных парков очевидны. В первую очередь, это новые рабочие места. Второе – вокруг таких площадок всегда появляются другие предприятия, экономика начинает «оживать». Третье – это налоги, которые идут в местный бюджет. Кроме того, в индустриальных парках быстрее, чем на других площадках, решаются вопросы, связанные с импортозамещением. Курганская область выбрала верное направление для развития. Она возвращает себе статус мощной индустриальной площадки с хорошей машиностроительной школой. Благодаря индустриальным паркам отрасль получает второе рождение. Регион в лидерах по созданию индустриальных парков – их уже пять, и есть перспективы по следующим. Финансовая поддержка из федерального и регионального бюджетов позволит Курганской области и дальше наращивать индустриальный потенциал», – подчеркнул Владимир Якушев.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.

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