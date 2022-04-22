Владимир Якушев посетит Шадринскую поликлинику

Сегодня, 20 апреля, Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков посетят Шадринскую поликлинику, в открытии которой они принимали участие в сентябре 2021 года. Полпреда и губернатора проведут по медицинским кабинетам и ознакомят с организацией работы по оказанию мдуслуг пациентам.

«Это прекрасный пример государственно-частного партнёрства. Очень хорошо, что региональные власти совместно с бизнесом занимаются решением таких важных вопросов, как ремонт медицинских учреждений», - сказал на церемонии открытия Владимир Якушев.

Отметим, что с момента постройки почти за 60 лет здание ни разу капитально не ремонтировалось.

В общей сложности на ремонт и приобретение оборудования ЦРБ в 2021 году было потрачено около 70 млн рублей. В будущем на ремонтные работы в этой больнице планируется направить еще около 30 млн рублей.

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Фото пресс-службы правительства Курганской области.