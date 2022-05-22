Владимир Якушев привел Курганскую область в пример грамотной ликвидации пожаров

Полномочный представитель Президента в УрФО провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов

Ключевой темой стали природные пожары. В ряде регионов УрФО сохраняется сложная ситуация с природными возгораниями, однако слаженная работа органов власти и профильных ведомств позволяет сдерживать распространение огня. К примеру, на утро понедельника в Курганской области локализованы все очаги.

«Локализованные природные пожары необходимо оперативно ликвидировать. Мы учли негативный опыт 2021 года и перестроили работу. Взаимодействие между профильными ведомствами и органами власти стало эффективнее, переброска сил и средств к местам возгораний – проще. Тем не менее, в регионах продолжают действовать природные пожары. Нужно сконцентировать все усилия на скорейшем разрешении этой ситуации», – подчеркнул Владимир Якушев.