Западу не удалось уничтожить нашу экономику. На смену западным компаниям приходят отечественные производители.

Организации в Курганской области продолжают работать и сохраняют места для жителей региона.

Президент сказал главное — на фоне жесточайших санкций в России число безработных находится на достаточно низком уровне и продолжает сокращаться.

Те, кто не может трудоустроиться или хочет поменять профессию, может обратиться в Службу занятости населения Курганской области по адресу: ул. Максима Горького, 190. Справки по телефону: 42-87-12.

Вместе мы создаем сильную экономику и уверенное будущее.

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Фото Николая Пушилина.